Державна служба з безпеки на транспорті раніше провела перевірку Укрзалізниці та виявила низку порушень, які не виправляли роками. Та тепер цей процес нарешті стартував.

Початок історії Порушення ліцензійних вимог Укрзалізницею: чи призупиняться пасажирські перевезення

Ліцензія Укрзалізниці продовжить діяти

Позапланова перевірка Укрзалізниці, яка завершилася 24 грудня 2021 року, показала очікувані результати: у роботі перевізника виявили низку порушень безпеки, які не виправляли роками.

Відповідно, наказом № 1044 від 30 грудня Укртрансбезпека (Державна служба з безпеки на транспорті) попередила Укрзалізницю щодо можливої тимчасової зупинки дії ліцензії на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

Щоб цього не сталося, перевізник мав почати усувати порушення та надати план щодо їх повного усунення.

12 січня, за інформацією видання, Укртрансбезпека отримала необхідні документи.

І навіть квитанцію про сплату штрафу за адміністративні правопорушення.

Тож Держслужба ухвалила рішення відновити дію ліцензії Укрзалізниці.

До слова: в Укртрансбезпеці зазначили, що Укрзалізниця усунула значну частину порушень у належний термін. Далі ж треба займатися тими, усунення яких вимагає значних фінансових витрат.



Цей процес Держслужба обіцяє контролювати щомісячно.

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