Про це повідомило польське видання з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. За його словами, українська сторона планує інвестувати в будівництво залізничної колії.

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Лінія 102

Реалізувати проєкт хочуть до кінця 2022 року. Українське Мінінфраструктури веде перемовини щодо будівництва з польським відомством.



Залізничний маршрут Лінія 102 між Україною та Польщею / Фото Polska Press

Залізнична колія дозволить з'єднати західні області України зі східними частинами Польщі. Попередньо планують, що маршрут пролягатиме від Перемишля через Нижанковичі до Хирова, далі – через Смільницю до Устриків-Долішніх і Заґужа.

Сподіваємося, що в цій ситуації Польща відремонтує свою ділянку лінії 102. Ми бачимо можливість реалізації цього проєкту,

– зазначив Кубраков.

Незвична залізниця

У Польщі називають лінію 102 найнезвичнішою в країні. За часів СРСР нею користувалися туристи, які подорожували довкола Карпат.

Однак тоді поїзд їхав без зупинок та суворо охоронявся солдатами. Навіть відчинити вікно забороняли.

Після розпаду Радянського Союзу, залізнична колія перебувала в занедбаному стані, бо її не використовували. Вперше ідею відновлення лінії 102 озвучили 2016 року.

А 2021 року польські волонтери вирішили власноруч розчистити територію на своїй частині.

Вартість проєкту

Із боку Польщі потрібно відновити 12 кілометрів, які збереглися непогано. За попередніми оцінками, проєкт обійдеться у 25 мільйонів злотих (приблизно 178,3 мільйона гривень).

Територією України пролягає майже 40 кілометрів залізничної колії, яка з'єднує лінії 102 та 108. Частину робіт на них уже виконали. Більш детально проєкт обговорять під час зустрічі залізничників 15 лютого.