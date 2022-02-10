Об этом сообщило польское издание со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. По его словам, украинская сторона планирует инвестировать в строительство железнодорожного пути.

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Линия 102

Реализовать проект хотят до конца 2022 года. Украинское Мининфраструктуры ведет переговоры о строительстве с польским ведомством.

Железнодорожный маршрут линия 102 между Украиной и Польшей / Фото Polska Press

Железнодорожный путь позволит соединить западные области Украины с восточными частями Польши. Предварительно планируют, что маршрут будет пролегать от Перемышля через Нижанковичи до Хырова, далее – через Смольницу до Устриков-Долишних и Загужа.

Надеемся, что в этой ситуации Польша отремонтирует свой участок линии 102. Мы видим возможность реализации этого проекта,

– отметил Кубраков.

Необычная железная дорога

В Польше называют линию 102 самой необычной в стране. Во времена СССР ею пользовались туристы, которые путешествовали вокруг Карпат.

Однако тогда поезд ехал без остановок и строго охранялся солдатами. Даже открыть окно запрещали.

После распада Советского Союза, железнодорожный путь находился в запущенном состоянии, потому что его не использовали. Впервые идею восстановления линии 102 озвучили в 2016 году.

А в 2021 году польские волонтеры решили собственноручно расчистить территорию на своей части.

Стоимость проекта

Со стороны Польши нужно восстановить 12 километров, которые сохранились неплохо. По предварительным оценкам, проект обойдется в 25 миллионов злотых (примерно 178,3 миллиона гривен).

По территории Украины проходит почти 40 километров железнодорожной колеи, которая соединяет линии 102 и 108. Часть работ на них уже выполнили. Более подробно проект обсудят во время встречи железнодорожников 15 февраля.