Повреждено 1000 экспонатов: какие последствия циничного удара России по Художественному музею в Харькове

14 июня Россия нанесла удар беспилотником по Харьковскому художественному музею. В результате атаки здание получило серьезные повреждения. Значительную часть экспонатов удалось спасти.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в Харьковском художественном музее серьезно пострадали крыша, чердак и верхний этаж. Известно, что пожар тушили около 4 часов. В настоящее время принято решение законсервировать здание музея, построенное в 1914 году.

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Сколько экспонатов удалось спасти?

В Департаменте культуры и туризма Харьковской ОГА сообщили, что из музея уже начали эвакуацию экспонатов. Оттуда вывозят произведения искусства мирового, национального и регионального значения. Остальные экспонаты эвакуируют чуть позже.

Известно, что наиболее ценные музейные фонды были заранее вывезены в 2022 году. Сейчас они находятся в других регионах Украины. А больше всего повреждений в результате атаки понесла графика советского периода.

По предварительным данным, пострадало около 1000 предметов. В основном от намокания. Степень их повреждения будут определять реставраторы,

– рассказал заместитель директора Департамента культуры и туризма ХОВА Александр Костин.

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В Харькове уже разработали проект укрытия, где можно будет хранить музейные экспонаты, не вывозя их за пределы региона. Стоимость такого объекта – около 200 миллионов гривен. Он прошел экспертизу.

Добавим, что именно в Харьковском художественном музее хранилась известная картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Само произведение заранее эвакуировали. Однако в результате атаки была повреждена рама, в которой находилась картина.