Из Харькова в Бахмут: Укрзализныця запустила инклюзивную электричку в Донецкую область

В Бахмут начала ездить модернизированная электричка из Харькова. Укрзализныця создает кластер пригородных сообщений на востоке страны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании 18 февраля. Известно, что центр нового кластера на востоке будет в Харькове.

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Инклюзивный электропоезд

По информации Укрзализныци, восточное направление будут обслуживать модернизированные на собственных мощностях поезда. Во время презентации 18 февраля в рейс поехала инклюзивная электричка из Харькова в Бахмут.



По каким направлениям будут курсировать поезда в Харьковском кластере / Фото Укрзализныци

В составе поезда – 10 вагонов, которые модернизировали на Киевском электровагоноремонтном заводе. Каждый имеет удобные кресла, современное освещение, системы звукового и визуального оповещения.

Поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев населения и имеет места для размещения велосипедов,

– подчеркнули железнодорожники.

Расписание и маршрут движения

Предварительно известно, что маршрут поезда пролегает через 19 станций. В частности города Изюм, Святогорск, Лиман и Северск.

Электричка будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Из Харькова она выезжает в 9:22 и прибывает в Бахмут в 13:57. Обратно будет выезжать чуть меньше чем через час, в 14:45, и будет возвращаться в Харьков в 19:25.

Из Харькова в Донецкую область запустили инклюзивную электричку / Фото Укрзализныци

"Слобожанский экспресс"

Как рассказал глава правления Укрзализныци Александр Камышин, в рамках кластера запускают поезда и по другим маршрутам. В частности из Харькова в Попасную и в Ворожбу курсирует "Слобожанский экспресс".

Электропоезд соединяет 3 области. Кроме этого, поезда ездят из Харькова в Константиновку, Краматорск и Славянск. Железнодорожное сообщение в регионе планируют развивать и дальше.

Евроколея в Польшу

Ранее сообщалось о намерениях Укрзализныци модернизировать евроколею на Львовщине. Речь идет о сообщении Госграница с Польшей – Рава-Русская.

Работы должны начать с 2023 года в рамках программы "Большое строительство". На территории Украины протяженность пути составляет 8 километров, стоимость работ предварительно оценили в 3 – 5 миллионов гривен.

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