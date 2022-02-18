Про це повідомили у пресслужбі компанії 18 лютого. Відомо, що центр нового кластера на сході буде в Харкові.

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Інклюзивний електропоїзд

За інформацією Укрзалізниці, східний напрямок обслуговуватимуть модернізовані на власних потужностях поїзди. Під час презентації 18 лютого в рейс поїхала інклюзивна електричка з Харкова до Бахмута.



За якими напрямками курсуватимуть поїзди в Харківському кластері / Фото Укрзалізниці

У складі потяга є 10 вагонів, які модернізували на Київському електровагоноремонтному заводі. Кожен має зручні крісла, сучасне освітлення, системи звукового й візуального оповіщення.

Поїзд пристосований для перевезення маломобільних верств населення та має місця для розміщення велосипедів,

– наголосили залізничники.

Розклад і маршрут руху

Попередньо відомо, що маршрут поїзда пролягає через 19 станцій. Зокрема міста Ізюм, Святогірськ, Лиман та Сіверськ.

Електричка курсуватиме щодня, крім вівторка. Із Харкова вона виїжджатиме о 9:22 та прибуватиме в Бахмут о 13:57. Назад виїжджатиме трохи менше ніж за годину, о 14:45 та повертатиметься в Харків о 19:25.

Із Харкова на Донеччину запустили інклюзивну електричку / Фото Укрзалізниці

"Слобожанський експрес"

Як розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, в рамках кластера запускають поїзди й за іншими маршрутами. Зокрема з Харкова до Попасної та до Ворожби курсує "Слобожанський експрес".

Електропотяг сполучає 3 області. Окрім цього, поїзди їздять з Харкова до Костянтинівки, Краматорська і Слов'янська. Залізничне сполучення в регіоні планують розвивати й надалі.

Євроколія до Польщі

Раніше повідомляли про наміри Укрзалізниці модернізувати євроколію на Львівщині. Мовиться про сполучення Держкордон з Польщею – Рава-Руська.

Роботи мають розпочати з 2023 року в рамках програми "Велике будівництво". На території України протяжність колії становить 8 кілометрів, вартість робіт попередньо оцінили у 3 – 5 мільйонів гривень.

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