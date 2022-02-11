Як повідомляє Львівська ОДА, об'єкт планують реалізувати протягом двох років. Співпрацю з польською залізницею щодо відновлення колії планують обговорити вже 15 лютого.

Протяжність колії від Держкордону до Рави-Руської – 8 км. Починаємо із розробки ПСД, яка може коштувати 3–5 мільйонів гривень. 1 мільйон – кошти місцевої громади. Решту грошей ми акумулюємо з обласного та державного бюджету,

– зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Колія не експлуатується ще з 2005 року та потребує відновлення. На ділянці планують відремонтувати пасажирську будівлю, модернізувати платформу, упорядкувати шляхи, переїзди та мости. Загальна вартість модернізації євроколії становитиме 100 млн гривень.

Будемо разом над цим працювати. З'єднання Рава-Руська – Варшава має стати добрим проєктом. Протягом трьох годин з Рави-Руської можна дістатися до Варшави, а з Варшави – до всього світу,

– сказав Президент правління "Єврорегіон Розточчя", голова міста Томашув-Любельський (Республіка Польща) Войцех Жуковский.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в Україні планують електрифікувати як мінімум 500 км шляхів.