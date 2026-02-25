"Я думал, что они меня убьют": пенсионер-переселенец заявляет, что его избили в ТЦК
- Полиция Харькова расследует вероятное избиение 54-летнего переселенца Вадима Рудюка.
- Пресс-секретарь Харьковского областного ТЦК сообщила о начале служебной проверки, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
В Харькове полиция расследует вероятное избиение 54-летнего переселенца, который заявляет, что его избили после доставки в территориальный центр комплектования. В ТЦК сообщили о начале служебной проверки.
Мужчина дал комментарий Суспильне. В полиции заявили, что дело расследуют по статье о нанесении легких телесных повреждений.
Что рассказал пострадавший об избиении?
В полицию Харькова поступило заявление об избиении 54-летнего мужчины. Заявитель утверждает, что его отца остановили военнослужащие, после чего отвезли в ТЦК, где сильно избили его.
Пострадавшим оказался Вадим Рудюк – переселенец из Константиновки, Донецкой области. Проработал 30 лет в ГСЧС, также был участником боевых действий. Сейчас он снят с учета по инвалидности – коксартроз тазобедренного сустава.
По словам пострадавшего, его остановили мужчины в военной форме, требовали документы, однако тот не имел их при себе. После этого они начали его бить и силой посадили в микроавтобус.
Один схватил меня за шею, челюсть вывернул, позвонок первый на шее вывернул. Второй нанес два-три удара. Я говорю: "Стоп. Сейчас разберемся. У меня нет с собой документов. Давайте полицию". Они говорят: "Сейчас мы тебе сделаем полицию". И в автобус,
– говорит Рудюк.
Руки Вадима Рудюка после побоев / Фото, предоставлено Вадимом Рудюком изданию Суспильне
Вадима Рудюка привезли в ТЦК, где, по его словам, несколько человек применяли к нему силу, связывали руки и ноги и "тащили как свинью на первый этаж". Бросили в проходе и периодически "подбивали".
Я отключился. Потом открыл глаза – нет никого. Посадили того, кто следил за мной. Он говорит: "Брат, приводи себя в порядок. Вставай". А я говорю: "Я не могу встать". Где-то полчаса еще лежал. Пришел человек в штатском. Спросил фамилию. А я уже едва говорил. Говорит: "Собирайтесь, сейчас человек тебя выведет". Я еще минут 30 лежал, а он в нарды играл. Я не мог встать, тошнило, все в крови,
– заявляет пострадавший.
Мужчина также поделился своими ощущениями.
У меня было ощущение, что меня в мусор выбросить – и все. Я думал, что они убьют меня,
– рассказал Рудюк.
Позже, после долгих мольбей, мужчине вызвали скорую. Врачи диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и травму шейного отдела позвоночника. Медицинское заключение должны предоставить после завершения лечения.
Пресс-секретарь Харьковского областного ТЦК Елена Родина сообщила Общественному, что руководство областного центра начало служебную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Избиение мужчины в Харькове / Фото, предоставлено Вадимом Рудюком изданию Суспильне
Что известно о похожих случаях нападения ТЦК?
В помещении Яворивского ТЦК 2 февраля на Львовщине умер 48-летний мобилизованный Иван Воловецкий. Обстоятельства его смерти вызвали резонанс. Семья требует расследования, тогда как в ТЦК заявили, что мужчина умер от алкогольной интоксикации.
На Днепропетровщине задержали трех военнослужащих ТЦК, которых подозревают в избиении 55-летнего мужчины до смерти. По данным полиции области, пострадавший умер от тяжелой травмы головы, полученной в результате избиения
В Одессе мобилизованного мужчину госпитализировали после пребывания в ТЦК, что вызвало скандал. Семья заявляет о жестоком избиении во время задержания и в помещении центра. Тогда как в Одесский областной ТЦК и СП отрицают применение силы, утверждая, что мужчина вел себя агрессивно и якобы травмировался сам. По факту инцидента назначена служебная проверка.