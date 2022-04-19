Об этом в эфире 24 канала сообщила корреспондентка из Харькова. По ее словам, харьковчан действительно призывают воздержаться от посещения определенных мест.

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О каких именно опасных местах говорится

С призывом к горожанам обратилась сама городская власть. Они предупредили об опасных местах во время Пасхи, отметила журналистка. Интересно, что речь идет не только о храмах.

Мэрия обратилась с призывом к горожанам не посещать кладбища, потому что пасхальная неделя,

– отметила корреспондентка.

Она объяснила, что в городе очень много людей стремится попасть на кладбища, чтобы навестить семьи, своих погибших, но действительно просят воздержаться от этого, потому что территории постоянно обстреливают.

"По состоянию на сегодняшний день у нас уже 10 кладбищ, которые обстреляны. То есть если люди планировали, то надо эти планы отменить. Это опасно", – констатировала журналистка.

Также она отметила, что наиболее опасными в Харькове являются кладбища под номером 3, 8 и от 13 до 18. В частности, опасен и Мемориал жертв тоталитаризма в Лесопарке на северной стороне города.

В Харькове рассказали об опасных местах во время Пасхальных праздников: смотрите видео (начало темы с 4:24)

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