Каб попал в дом в Харькове: под завалами могут находиться люди

Российская армия нанесла авиаудар по Харькову ночью 20 июня. Помимо прочего оружия, противник применил и КАБы.

Одна из бомб попала в жилой дом. О последствиях рассказал мэр Игорь Терехов, пишет 24 Канал.

Хронология атаки: Россия запустила по Украине БПЛА, в ряде областей объявлена тревога: где сейчас летают дроны

Что известно об обстреле Харькова 20 июня и его последствиях?

Всю ночь в Харькове продолжалась воздушная тревога из-за различных воздушных угроз. В 04:19 отбой был снят, но уже в 04:32 снова зазвучали сирены – российская армия запустила в сторону города корректируемые авиационные бомбы (КАБы).

Затем в Харькове прогремела серия взрывов. Как сообщил позже мэр Игорь Терехов, бомбы попали в Холодногорский район города.

Попадание КАБ зафиксировали в двухэтажном многоквартирном доме. Власти сообщают, что под завалами могут находиться люди – как минимум 4, среди них и ребенок. И уже известно о 5 пострадавших.

Терехов добавил, что сначала удалось спасти одного человека, который находится в тяжелом состоянии, а затем со второго этажа – еще двух человек.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БПЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что вечером 19 июня враг нанес удар по Запорожью. Беспилотник атаковал здание логистического оператора, также пострадали люди.