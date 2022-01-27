Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: по делу фигурирует более 50 человек, подозревают 6 чиновников

В Харьковской области продолжается судебный процесс по поводу катастрофы Ан-26. Участниками дела являются более 50 человек.

Подготовительное заседание состоится в Чугуевском городском суде 28 января. Известно, что к делу привлечено 14 адвокатов.

Дело о катастрофе Ан-26 под Чугуевом передали в суд

Судебный процесс в Харьковской области

Кроме адвокатов, по делу есть 6 подозреваемых – это чиновники воинских частей и Воздушных сил. Пострадавшим является уцелевший в катастрофе курсант Вячеслав Золочевский и родственники погибших, а также Министерство обороны.

В причастности к катастрофе в Харьковской области подозревают:

экс-командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова;

экс-руководителя полетов в/ч А4104 Александра Жука;

экс-заместителя командира в/ч А4104 Александра Вовка;

заместителя командира в/ч А4104 по летной подготовке Романа Куценко;

экс-главу Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.

Как выглядит авиакатастрофа самолета Ан-26: смотрите видео

Сторону потерпевших представляет Владимир Цицюра. Известно, что в Чугуев на заседание 28 января планируют приехать родственники не менее восьми погибших.

Главное об авиакатастрофе Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала

Падение военного самолета возле Чугуева

Катастрофа произошла в Чугуевском районе 25 сентября 2020 года. В результате падения военного самолета погибли 26 курсантов, выжил только один.

Доказательства по делу собрали за рекордные 7 месяцев, еще 8 месяцев продолжалось ознакомление всех участников с материалами производства.

Государственное бюро расследований передало материалы в суд 14 января 2022 года.

Слушание будет вести судья Чугуевского городского суда Оксана Златоверхая.

Если вину обвиняемых докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Заметьте – родители погибших поделились воспоминаниями о трагедии: смотрите видео