Катастрофа Ан-26 на Харьковщине: по делу фигурирует более 50 человек, подозревают 6 чиновников
Источник:Суспільне
В Харьковской области продолжается судебный процесс по поводу катастрофы Ан-26. Участниками дела являются более 50 человек.
Подготовительное заседание состоится в Чугуевском городском суде 28 января. Известно, что к делу привлечено 14 адвокатов.
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Судебный процесс в Харьковской области
Кроме адвокатов, по делу есть 6 подозреваемых – это чиновники воинских частей и Воздушных сил. Пострадавшим является уцелевший в катастрофе курсант Вячеслав Золочевский и родственники погибших, а также Министерство обороны.
В причастности к катастрофе в Харьковской области подозревают:
- экс-командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова;
- экс-руководителя полетов в/ч А4104 Александра Жука;
- экс-заместителя командира в/ч А4104 Александра Вовка;
- заместителя командира в/ч А4104 по летной подготовке Романа Куценко;
- экс-главу Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.
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Сторону потерпевших представляет Владимир Цицюра. Известно, что в Чугуев на заседание 28 января планируют приехать родственники не менее восьми погибших.
Главное об авиакатастрофе Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала
Падение военного самолета возле Чугуева
- Катастрофа произошла в Чугуевском районе 25 сентября 2020 года. В результате падения военного самолета погибли 26 курсантов, выжил только один.
- Доказательства по делу собрали за рекордные 7 месяцев, еще 8 месяцев продолжалось ознакомление всех участников с материалами производства.
- Государственное бюро расследований передало материалы в суд 14 января 2022 года.
- Слушание будет вести судья Чугуевского городского суда Оксана Златоверхая.
- Если вину обвиняемых докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.