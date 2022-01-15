Материалы по делу передали в суд 14 января. Они касаются людей, подозреваемых в действиях, которые привели к авиакатастрофе военного самолета Ан-26.

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Дело о катастрофе передали в суд

В суд направили обвинительный акт в отношении фигурантов дела:

бывшего командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова,

бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра туринского,

бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова,

двух его заместителей и бывшего руководителя полетов воинской части.

Следствие установило, что они небрежно относились к военной службе в условиях особого периода, нарушили правила полетов, подготовку к ним и правила эксплуатации самолетов.

В частности, количество курсантов на борту во время того полета Ан-26 превышало норму.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание в виде заключения сроком до 15 лет.

Обратите внимание! Досудебное расследование по делу завершили в рекордные для уголовных производств такой категории сроки (7 месяцев 10 дней). После этого подозреваемые и их защитники, а также потерпевшие в течение 8 месяцев имели возможность ознакомить со всеми материалами уголовного производства.



Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: что известно

Самолет Ан-26 разбился возле Чугуева на Харьковщине 25 сентября 2020 года.

В авиакатастрофе погибли 26 из 27 находившихся на борту. Выжить удалось только 1 курсанту, а еще одного не допустили к полету.

Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.



Авиакатастрофа под Чугуевом / инфографика 24 канала

Заметьте – 25 сентября и родители погибших поделились воспоминаниями о трагедии: смотрите видео

Отрывок из сообщения ГБР:

Вчера, 14 января, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего Командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, бывшего командира воинской части А4104, двух его заместителей и бывшего руководителя полетов указанной воинской части, действия которых привели к трагическим последствиям – авиационной катастрофе военного самолета Ан-26Ш.