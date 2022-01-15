Материалы по делу передали в суд 14 января. Они касаются людей, подозреваемых в действиях, которые привели к авиакатастрофе военного самолета Ан-26.
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Дело о катастрофе передали в суд
В суд направили обвинительный акт в отношении фигурантов дела:
- бывшего командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова,
- бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра туринского,
- бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова,
- двух его заместителей и бывшего руководителя полетов воинской части.
Следствие установило, что они небрежно относились к военной службе в условиях особого периода, нарушили правила полетов, подготовку к ним и правила эксплуатации самолетов.
В частности, количество курсантов на борту во время того полета Ан-26 превышало норму.
Если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание в виде заключения сроком до 15 лет.
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: что известно
- Самолет Ан-26 разбился возле Чугуева на Харьковщине 25 сентября 2020 года.
- В авиакатастрофе погибли 26 из 27 находившихся на борту. Выжить удалось только 1 курсанту, а еще одного не допустили к полету.
- Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.
Авиакатастрофа под Чугуевом / инфографика 24 канала
Заметьте – 25 сентября и родители погибших поделились воспоминаниями о трагедии: смотрите видео
Отрывок из сообщения ГБР:
Вчера, 14 января, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего Командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, бывшего командира воинской части А4104, двух его заместителей и бывшего руководителя полетов указанной воинской части, действия которых привели к трагическим последствиям – авиационной катастрофе военного самолета Ан-26Ш.