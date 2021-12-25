ЛГБТ-активисты под генконсульством России просили Богородицу прогнать Путина

25 декабря 2021 , 11:13
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Источник:

Суспільне

В Харькове активистки ЛГБТ-сообщества устроили уличный перформанс под консульством России. Они принесли подарки для Владимира Путина от Адской Николаи.

Участие в акции приняли 15 человек. Организатор перформанса Анна Шарыгина рассказала, что подарки для главы Кремля принесли от имени Адской Николаи и ее ангелов.

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К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим – никто не приходит, а Адская Николая приходит к настоящим язычникам, поэтому сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора,
– заметила Шарыгина.

Во время перформанса активистки пели "Богородице, дева, Путина прогони".

Шарыгина заметила, что Адскую Николаю придумали как феминистическое проявление Святого Николая. По словам активистки, очень важно с юмором провести феминистическую и мирную акцию.

Целью акции было показать, что "мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины".

Акция в Харькове / Суспильне

Какие подарки принесли Путину

Для главы Кремля в коробке принесли следующие подарки:

  • игрушечный мозг;
  • историю Украины;
  • белые тапочки;
  • носки;
  • конвенцию ООН.

Акция в Чехии

  • Весной 2021 года в Чехии была установлена статуя Путина на золотом унитазе. Глава Кремля "сидит" под посольством России.
  • Более того, активисты оставили на воротах надпись "голый убийца".
  • Целью акции было выразить поддержку простым людям в России и за границей.
  • Активисты отметили, что нынешний режим в России грабит ее граждан.
Автор: Мар'яна Бекало