ЛГБТ-активисты под генконсульством России просили Богородицу прогнать Путина
Источник:Суспільне
В Харькове активистки ЛГБТ-сообщества устроили уличный перформанс под консульством России. Они принесли подарки для Владимира Путина от Адской Николаи.
Участие в акции приняли 15 человек. Организатор перформанса Анна Шарыгина рассказала, что подарки для главы Кремля принесли от имени Адской Николаи и ее ангелов.
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К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим – никто не приходит, а Адская Николая приходит к настоящим язычникам, поэтому сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора,
– заметила Шарыгина.
Во время перформанса активистки пели "Богородице, дева, Путина прогони".
Шарыгина заметила, что Адскую Николаю придумали как феминистическое проявление Святого Николая. По словам активистки, очень важно с юмором провести феминистическую и мирную акцию.
Целью акции было показать, что "мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины".
Акция в Харькове / Суспильне
Какие подарки принесли Путину
Для главы Кремля в коробке принесли следующие подарки:
- игрушечный мозг;
- историю Украины;
- белые тапочки;
- носки;
- конвенцию ООН.
Акция в Чехии
- Весной 2021 года в Чехии была установлена статуя Путина на золотом унитазе. Глава Кремля "сидит" под посольством России.
- Более того, активисты оставили на воротах надпись "голый убийца".
- Целью акции было выразить поддержку простым людям в России и за границей.
- Активисты отметили, что нынешний режим в России грабит ее граждан.