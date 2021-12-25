ЛГБТ-активисты под генконсульством России просили Богородицу прогнать Путина

В Харькове активистки ЛГБТ-сообщества устроили уличный перформанс под консульством России. Они принесли подарки для Владимира Путина от Адской Николаи.

Участие в акции приняли 15 человек. Организатор перформанса Анна Шарыгина рассказала, что подарки для главы Кремля принесли от имени Адской Николаи и ее ангелов.

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К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим – никто не приходит, а Адская Николая приходит к настоящим язычникам, поэтому сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора,

– заметила Шарыгина.

Во время перформанса активистки пели "Богородице, дева, Путина прогони".

Шарыгина заметила, что Адскую Николаю придумали как феминистическое проявление Святого Николая. По словам активистки, очень важно с юмором провести феминистическую и мирную акцию.

Целью акции было показать, что "мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины".

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Какие подарки принесли Путину

Для главы Кремля в коробке принесли следующие подарки:

игрушечный мозг;

историю Украины;

белые тапочки;

носки;

конвенцию ООН.

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