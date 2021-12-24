Советник главы Офиса Президента Арестович напомнил главе Кремля, что без Украины никогда не было бы России. Ее придумал Феофан Прокопович – ректор Киево-Могилянской академии.

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Арестович подчеркнул, что россияне не знают собственной истории.

Клоуны. Если бы не Украина, не было бы ни одной Российской империи, которую придумал наш Феофан Прокопович, который вас, идиотов Романовых (династия русских царей), убеждал, что надо провозглашать себя Россией,

– заявил политик.

По словам Арестовича, это было необходимо, чтобы "затхлая Москва, которая сидела в болотах", получила хотя бы какое-то признание в мире.

Советник главы ОП также отметил: СССР в лучшие годы также правили украинцы – "днепропетровский клан".

Абсурдное заявление Путина

Во время пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что Украину создал Ленин, но уже после своей смерти.

Объяснить такой "феномен" мертвого Ленина глава Кремля, конечно, не смог.

"Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал СССР. Правда, после его смерти, но по его принципам", – заявил Путин.