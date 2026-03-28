"Составили протокол на мать": на Харьковщине принудительно эвакуируют детей

В Украине уже действует принудительная эвакуация детей из зоны боевых действий. Недавно на прифронтовом участке на Харьковщине эвакуировали трех детишек.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, недавно объявили о принудительной эвакуации из трех населенных пунктов Золочевской общины – Макарова, Лютовки и Светличного. Там сейчас чрезвычайно опасно.

Читайте также Эвакуировались уже второй раз: щемящая история пожилой пары, которую вывезли из-под линии фронта

Как происходит принудительная эвакуация детей?

По словам Черненко, в течение нескольких дней оккупанты несколько раз били по частным домам, по фермам, по пункту выдачи гуманитарной помощи в Лютивке. Аналогичная ситуация и в других населенных пунктах. Поэтому там ввели такую меру.

Как сообщили во власти, ближайшее время таким образом эвакуируют еще 24 ребенка. Оставаться на этой территории чрезвычайно опасно.

Недавно составили протокол на мать, которой сначала помогли вывести ребенка. Это произошло на Купянщине, менее чем 10 километров до границы с Россией. Но потом она вернулась с ребенком туда же. Несколько дней назад ребенка эвакуировали,

– рассказала Черненко.

Обратите внимание! В начале марта Владимир Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации из опасных районов. Это также касается и детей.

Процедура происходит следующим образом: если ребенок находится в плохом физическом состоянии, то его передают в больницу или патронатную семью. Если родители выезжают с ним, то дальше просто происходит воссоединение семьи.

Государство вынуждено вводить такие мери, чтобы вывезти детей в безопасное место,

– сказал Черненко.

