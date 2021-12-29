"Буду наглеть": участница "Мисс Украина" проехалась по трамвайным путям в Харькове – яркое видео

25-летняя Юлия Андриенко поразила соцсети скандальным видео в инстаграме. Девушка похвасталась нарушением правил дорожного движения в Харькове.

На видео видно, как автор едет за рулем автомобиля по трамвайным рельсам. Таким образом водитель решил объехать затор.

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Блогер зафиксировала собственное нарушение

Юлия Андриенко запостила сторис, на котором видно, что в темное время суток в Харькове образовалась огромная пробка. Чтобы не стоять в "очереди" из автомобилей, блогер решила сократить путь.

Для этого она воспользовалась выделенной линией для трамваев. Большой автомобиль, по ее словам, позволил это сделать.

"Я же говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. Я не ошибалась", – прокомментировала Андриенко.

. Юлия Андриенко зарегистрирована в инстаграме как yulia_egozaa. Она известна прежде всего как участница финального отбора конкурса "Мисс Украина-2021".

После шквала возмущения в соцсетях, девушка удалила свою сторис. Однако пользователи успели сохранить и перезалить видео.

Харьковская блогер объехала пробку по трамвайному пути: смотрите видео

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