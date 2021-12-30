Неизвестные ночью взорвали банкомат в больнице на Харьковщине
Источник:полиция Харьковской области
В Чугуевской центральной райбольнице имени Николая Кононенко неизвестные взорвали банкомат. Инцидент произошел в 2 часа ночи 30 декабря.
На место происшествия в поселке Печенеги Харьковской области сразу выехали правоохранители. Выяснилось, что злоумышленники использовали самодельную взрывчатку.
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Взорвали банкомат на Харьковщине
Взрывные устройства грабители прикрепили к сейфовому отсеку банкомата. Следователи устанавливают сумму нанесенного ущерба банку.
Известно, что при взрыве никто не пострадал. Подрывников сейчас разыскивают.
Банкомат взорвали самодельной взрывчаткой / Фото полиции Харькова
Событие квалифицировали как умышленное повреждение имущества. За содеянное, преступникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
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