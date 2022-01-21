Нетрезвый водитель протаранил магазин и разбил авто на Харьковщине – видео с места ДТП

Мужчина сел пьяным за руль и наделал беды. В Харьковской области авто насквозь протаранило магазин.

Инцидент произошел 20 января ночью в поселке Васищево. Водитель Hyundai въехал в небольшой местный магазин.

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ДТП в Васищево

На месте работали полицейские. Выяснилось, что виновником ДТП является 34-летний житель поселка Ольховка на Харьковщине.



Нетрезвый водитель протаранил магазин в Харьковской области / Фото Нацполиции

В результате мощного удара, он получил травмы. Медики скорой доставили его в больницу Харькова и отпустили домой после оказания помощи.

По неподтвержденной информации , автомобиль не принадлежит мужчине. Пока неизвестно, кто возмещает убытки владельцу магазина.

Очевидец происшествия записал последствия ДТП на видео. По словам жителя Харьковщины, авто насквозь протаранило магазин и отъехало на 15 метров в сторону, под окна жилого дома.

Смотрите видео: авто насквозь протаранило магазин на Харьковщине

Нетрезвое вождение

Водитель Hyundai был в нетрезвом состоянии. За вождение в состоянии алкогольного опьянения на него составили админпротокол.

К счастью, в ДТП никто не получил серьезных травм. Следовательно, по закону, мужчине грозит лишь штраф до 10,2 тысячи гривен.



Мужчина отделался админпротоколом за нетрезвое вождение/ Фото Траха Харьков"

По информации местных телеграм-каналов, виновник ДТП отделался перебитой переносицей. После приезда полиции, нетрезвый водитель кричал, что он гражданин США и ему все равно на всех.

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