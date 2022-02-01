Никто не хочет повторения Донецка и Луганска, – Терехов о пророссийских настроениях Харькова

Городской глава Харькова Игорь Терехов дал интервью. Он рассказал журналистам о рисках дестабилизации ситуации в области и видении будущего города.

По словам мэра Харькова, ситуация в 2022 году существенно отличается от событий 2014 года. Граждане Украины, в том числе и харьковчане, многое пережили за этот период.

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Пророссийские настроения в Харькове

Глава Харькова убежден, что сейчас в городе не осталось людей, которые хотели бы войны. Они не хотят воевать с россиянами, но и не хотят повторить судьбу Донецка и Луганска.

Если в 2014 году харьковчане не понимали, что происходит в городе, стране и вокруг нее, то история поставила все на места. Линия фронта, что развернулась в соседних областях, существенно повлияла на мнения людей.

Люди увидели, что происходит в Донецке и Луганске, и никто из харьковчан такого не хочет,

– подчеркнул Игорь Терехов.

Жители города доверяют военным, которые прорабатывают все возможные сценарии и готовы отразить вражескую агрессию. Кроме этого, развивается территориальная оборона, власти Харькова развивают город.

Дестабилизация ситуации

На вопрос о том, не пытаются ли региональные политики дестабилизировать ситуацию на Харьковщине, Терехов заявил, что не позволит этого никому. Ранее он сделал соответствующее публичное заявление и собирается сдержать обещание.

Я не вижу никакой попытки от региональных политиков ситуацию раскачать,

– подчеркнул мэр Харькова.

В то же время он заверил, что если кто себе позволит такие вещи, то на его действия быстро отреагируют. Мол, прецедентов допускать не будут.

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Кто такой Игорь Терехов: коротко

На выборах мэра Харькова 11 ноября 2021 года победил Игорь Терехов. Он официально заменил на этом посту Геннадия Кернеса, который внезапно умер в декабре 2020 года.

Родился в семье военнослужащего в Харькове. Учился в местном инженерно-строительном институте. Впоследствии пошел работать на ЗАО "Укркондиционер", который возглавил в 30 лет.

Игорь Терехов работал футбольным арбитром во времена СССР. Его также называют человеком комсомольского босса Олега Демина, который руководил Харьковской областью в 1990-х годах.

Игорь Терехов с Геннадием Кернесом / Фото из телеграм-канала политика

В бизнесе он пробыл до 1999 года, пока не решил начать политическую карьеру. Сначала – в управлении экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета, а при Арсене Авакове – в Харьковской ОГА.

В 2010 году Терехов начал сотрудничество с Геннадием Кернесом и Михаилом Добкиным. Стал "правой рукой" мэра Харькова по вопросам управления городом. В 2015 году также прошел в депутатский корпус в горсовете.

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