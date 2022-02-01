За словами мера Харкова, ситуація у 2022 році суттєво відрізняється від подій 2014 року. Громадяни України, зокрема й харків'яни, багато пережили за цей період.

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Проросійські настрої у Харкові

Очільник Харкова переконаний, що зараз у місті не залишилося людей, які б хотіли війни. Вони не хочуть воювати з росіянами, але й не хочуть повторити долю Донецька та Луганська.

Якщо в 2014 році харків'яни не розуміли, що відбувається в місті, країні та довкола неї, то історія поставила усе на місця. Лінія фронту, що розгорнулася в сусідніх областях суттєво вплинула на думки людей.

Люди побачили, що відбувається у Донецьку та Луганську, і ніхто з харків'ян такого не хоче,

– наголосив Ігор Терехов.

Жителі міста довіряють військовим, які пропрацьовують усі можливі сценарії та готові відбити ворожу агресію. Окрім цього, розвивається територіальна оборона, влада Харкова розвиває місто.

Дестабілізація ситуації

На запитання про те, чи регіональні політики не намагаються дестабілізувати ситуацію на Харківщині, Терехов заявив, що не дозволить цього нікому. Раніше він зробив відповідну публічну заяву та збирається дотриматися обіцянки.

Я не бачу жодної спроби від регіональних політиків ситуацію розгойдати,

– підкреслив мер Харкова.

Водночас він запевнив, що якщо хтось собі дозволятиме такі речі, то на його дії швидко відреагують. Мовляв, прецедентів допускати не будуть.

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Хто такий Ігор Терехов: коротко

На виборах мера Харкова 11 листопада 2021 переміг Ігор Терехов. Він офіційно замінив на цьому посту Геннадія Кернеса, який раптово помер в грудні 2020 року.

Народився у родині військовослужбовця в Харкові. Навчався у місцевому інженерно-будівельному інституті. Згодом пішов працювати на ЗАТ "Укркондиціонер", який очолив у 30 років.

Ігор Терехов працював футбольним арбітром у часи СРСР. Його також називають людиною комсомольського боса Олега Дьоміна, який керував Харківською областю в 1990-х роках.



Ігор Терехов з Геннадієм Кернесом / Фото з телеграм-каналу політика

У бізнесі він пробув до 1999 року, поки не вирішив розпочати політичну кар'єру. Спершу – в управлінні економіки та комунального майна Харківської міськради, а за Арсена Авакова – в Харківській ОДА.

У 2010 році Терехов почав співпрацю з Геннадієм Кернесом та Михайлом Добкіним. Став "правою рукою" мера Харкова в питаннях управління містом. У 2015 році також пройшов до депутатського корпусу в міськраді.

Що відомо про перемогу Ігоря Терехова на виборах мера Харкова: дивіться відео