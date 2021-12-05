Обругал и плюнул в лицо: в Харькове блогер спровоцировал конфликт с патрульным

В Харькове днепровский блогер устроил конфликт с патрульным полицейским, который его остановил на дороге. Мужчина сначала обругал, а потом позволил себе плюнуть в лицо правоохранителю.

Вероятно, таким образом он хотел спровоцировать сотрудника полиции на применение силы, чтобы заснять это. Видеозапись инцидента вскоре обнародовали в социальных сетях.

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На ролике видно, как патрульный общается с блогером, который снимает его на камеру мобильного телефона и светит фонариком в лицо.

Правоохранитель несколько раз пытался закрыть рукой источник света.

Одна из таких попыток закончилась тем, что мужчина плюнул копу в лицо.

Что дальше? Ты можешь что-то сделать? Я тебе в е****о плюнул. В свинью плюнул. Я тебе говорил: зацепишь меня – плюну,

– ругался блогер.

За всем этим со стороны наблюдали другие блогеры, которые тоже снимали все на камеры мобильных телефонов.

Реакция сети на инцидент

Пока неизвестно, в результате чего между полицейским и блогером произошел конфликт и чем он закончился.

Пользователи в социальных сетях возмутились поведением днепровского блогера:

"Зачем плевать в лицо? Ты нарушил его моральные ценности".

"Разве мужчина с камерой поступил по-человечески, плюнул в полицейского? Самое кошмарное, что на таких блогеров подписаны наши дети".

"Нормальные люди после этого отпишутся".

Текст публикации телеграм-канала "Труха Днепр":

Верблюды среди нас: блохер Vitos Dnepr плюнул в лицо харьковскому патрульному.

Днепровский блогер светил фонариком в лицо правоохранителю, который остановил машину с ним и его друзьями. Якобы за правонарушение.

Во время разбирательства полицейский начал тянуться к блогеру, чтобы убрать свет, после чего блогер в него плюнул.

Потом между ними еще был долго словесный спор, но того, что плевал, так никто и не задержал. Друзья блогера стояли рядом и ловили ха-ха с копа.

Представляем, если бы он такое сделал в США.