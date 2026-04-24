Россия ударила по жилым кварталам Балаклеи: есть погибший и раненые
- Один человек погиб и двое ранены в результате атаки на жилые кварталы Балаклеи.
- Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобили.
Утром 24 апреля оккупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине. Враг ударил по центральной части города беспилотниками.
Глава МВА Виталий Карабанов сообщил, что в городе было по меньшей мере четыре попадания БПЛА. Одно из них – в частный жилой дом.
Какие последствия удара по Балаклее?
В результате удара погибла 60-летняя женщина. Еще два человека получили ранения. Их доставили в больницу.
В Балаклее повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебное заведение и автомобили.
Спасатели ГСЧС ликвидировали три очага пожаров на разных локациях.
Жуткий удар по Балаклее / Фото ГСЧС
Заметим, что в 09:33 Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в направлении Балаклеи.
Напомним, что в ночь на 24 апреля Россия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 107 дронами различных типов. Силы ПВО обезвредили 96 вражеских беспилотников.
По каким еще городам ударили оккупанты?
Ночью российская армия атаковала Кривой Рог "Шахедами", попав в объект инфраструктуры. Пострадали двое мужчин. 19-летний получил осколочное ранение плеча, а 38-летний – акубаротравму.
Утром враг атаковал Николаевский район. 45-летняя местная жительница получила легкие ранения, а 68-летняя – получила острую реакцию на стресс. Также в результате обстрела возник пожар, который ликвидировали пожарные.
Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура в Одессе. В результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и загорелся пожар. Пострадали 6 человек.
Разрушены два 2-этажных жилых дома, где пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 20, среди них – 2 ребенка. Там пострадали 7 человек.
Также вражеский БпЛА попал в 2-этажный дом. К сожалению, 2 человека погибли, 1 – пострадал. Эвакуированы 16 жителей из здания.