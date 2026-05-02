В Харькове "Шахед" попал в многоэтажку, но чудом не взорвался
- Ночью 2 мая дрон "Шахед" попал в жилой дом в Харькове.
- К счастью, он не взорвался, что позволило избежать более тяжелых последствий.
Дроны врага ударили по Харькову ночью 2 мая. Один из "Шахедов" попал в жилой многоэтажный дом.
Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях обстрела. Вот какая информация есть на данный момент.
Что известно об обстреле Харькова 2 мая и его последствиях?
Воздушная тревога в Харькове началась еще в 22 часа минувших суток, 1 мая. Примерно в 3 утра 2 мая на город налетели несколько ударных БпЛА российской армии, о чем предупреждали Воздушные силы. Прозвучала серия взрывов.
Впоследствии в ОВА написали, что зафиксирован прилет БпЛА в Шевченковском районе Харькова. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что "Шахед" попал в 12 этаж многоквартирного жилого дома.
Предварительно, пострадал один человек – речь идет об осколочных ранениях грудной клетки. К счастью, беспилотник не сдетонировал, что позволило избежать значительно более тяжелых последствий.
Квартира пострадавшего мужчины после прилета обломков "Шахеда" / Фото мэрии Харькова
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
Ночью и вечером раздавались взрывы в Николаеве и в Измаиле. В первом случае под ударом была энергетическая инфраструктура, во втором – портовая. Измаильская РГА сообщила, что разрушений почти нет, хорошо отработали силы ПВО.
Днем же много дронов врага атаковали Запад Украины. Взрывы гремели в Тернополе, Ровно, Житомире, Виннице. К сожалению, зафиксирован ряд попаданий и разрушений, пострадали люди.