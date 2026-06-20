Одну из авиабомб, которой Россия пыталась нанести удар по Харькову, сбили, – Терехов

Утром 20 июня российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Из трёх управляемых авиабомб, сброшенных на город, одну удалось сбить.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на месте одного из ударов, передает Суспильне.

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Что известно об ударе УАБами по Харькову 20 июня?

По словам Терехова, одна из вражеских авиабомб попала в двухэтажный жилой дом. Благодаря оперативной работе спасателей, коммунальных служб и городского департамента чрезвычайных ситуаций удалось спасти 9 человек. К сожалению, один человек погиб.

Мэр подчеркнул, что Холодногорский район Харькова уже второй день подряд подвергается ударам управляемых авиабомб. По его словам, до этого город почти полгода не подвергался атакам УАБами.

До этого в середине января произошло попадание УАБ, то есть фактически полгода мы не знали, что такое УАБ, но, к сожалению, ситуация сложная и УАБы долетают до города Харькова,

– отметил городской голова.

По словам Терехова, российские войска наносят удары не ночью, а на рассвете – около четырёх часов утра. И накануне, и 20 июня под ударом оказался именно Холодногорский район, где расположены жилые дома.

До этого, 19 июня, одна из вражеских авиабомб попала в частный дом. Тогда обошлось без жертв, поскольку людей внутри не было, хотя ранения получили жители соседних домов. На этот раз российский удар пришелся по двухэтажному жилому дому.