Обыски в Харькове: под прицелом полиции оказались частная и коммунальная клиники

Правоохранители обыскали 2 медучреждения в Харькове. В поле зрения силовиков очутилась частная больница "Офтальмика" и Городская больница имени Гиршмана №14.

Известно, что проверки прошли 18 января. По предварительной информации, обыскали также кабинет заместителя директора "Офтальмики" по правовым вопросам Дениса Чудовского.

К теме В офисе экс-председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова провели обыск: что говорят в прокуратуре

Обыски в клиниках Харькова

Денис Чудовский, ранее работавший судьей в Червонозаводском райсуде Харькова, заявил, что в клинике в этот день не был. Он добавил, что ничего не знает об обысках.

Главный врач городской больницы №14 Михаил Ковтун ситуацию не прокомментировал. На официальной странице медучреждения также сообщений об этом событии нет.

Харьковские журналисты отметили, что правоохранители расследуют дело об угрозе убийства и незаконном обращении с оружием.

Захват бизнеса

Ранее харьковский офтальмолог Борис Медведев, соучредитель "Офтальмики", заявил об угрозах со стороны бизнес-партнеров. Он подчеркнул, что его долю в компании захватили рейдерским способом.

Соучредитель клиники остался без дивидендов и доступа к финансовым документам. В содеянном Медведев обвинил Михаила Ковтуна и Дениса Чудовского.

Руководитель больницы имени Гиршмана Михаил Ковтун отрицает все обвинения Медведева относительно угроз.

Харьковский врач добавил, что с 2020 года получает на мобильный сообщения с угрозами ему и его родным. В собственном автомобиле он нашел гранату, а к двери квартиры его матери прикрепили поминальный венок.