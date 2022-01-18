Відомо, що перевірки відбулися 18 січня. За попередньою інформацією, обшукали також кабінет заступника директора "Офтальміки" з правових питань Дениса Чудовського.

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Обшуки в клініках Харкова

Денис Чудовський, який раніше працював суддею в Червонозаводському райсуді Харкова заявив, що у клініці в цей день не був. Він додав, що нічого не знає про обшуки.

Головний лікар міської лікарні №14 Михайло Ковтун наразі ситуацію не прокоментував. На офіційній сторінці медзакладу також повідомлень про цю подію немає.

Харківські журналісти зазначили, що правоохоронці розслідують справу про погрозу вбивством та незаконне поводження зі зброєю.

Захоплення бізнесу

Раніше харківський офтальмолог Борис Медвєдєв, який є співзасновником "Офтальміки", заявив про погрози з боку бізнес-партнерів. Він наголосив, що його частку в компанії захопили у рейдерський спосіб.

Співзасновник клініки залишився без дивідендів та доступу до фінансових документів. У вчиненому Медвєдєв звинуватив Михайла Ковтуна та Дениса Чудовського.

Довідка. Керівник лікарні імені Гіршмана Михайло Ковтун відкинув усі звинувачення Медвєдєва щодо погроз.

Харківський лікар додав, що з 2020 року отримує на мобільний повідомлення з погрозами йому та його рідним. На власному авто він знайшов гранату, а до дверей квартири його матері прикріпили поминальний вінок.