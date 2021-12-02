Очень непростые люди: бизнесмен рассказал о семье мажора, который совершил ДТП в Харькове

Бизнесмен и меценат Юрий Сапронов рассказал новые детали о семье 16-летнего мажора, который 26 октября совершил смертельное ДТП в Харькове. По его словам, родители парня вовсе не "простые люди".

Из-за этого, по мнению предпринимателя, парень и в самом деле мог избежать ответственности. Бизнесмен об этом говорил с журналистами в интервью, вышедшем 2 декабря.

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Чем на самом деле занимаются его родители

Ранее не раз сообщали о том, что отец предполагаемого виновника аварии работает на Центральном рынке Харькова. Однако Сапронов отметил, что тот не обычный мясник.

Мать парня тоже вспомнили, ведь по словам предпринимателя, ее профессию также нельзя назвать "обычной". По данным Obozrevatel женщина до трагедии уехала в Германию на заработки. Она не говорила в своих комментариях СМИ о работе и чем занималась раньше и назвала себя домохозяйкой.

С мужем они живут отдельно, но детей воспитывают вместе. Кроме Николая, у них также есть еще двое младших сыновей.

Это очень непростые люди. Не любой мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Кернесу. А мама... Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет,

– пояснил бизнесмен.

По его словам, именно из-за этого была большая угроза того, что юноша избежит правосудия. Ведь он мог попасть под так называемую амнистию по случаю 30-летия Независимости Украины, потому что является несовершеннолетним.

Теперь нужно добиться другого

Меценат отметил, что сейчас уже уверен – парень точно получит заключение. Однако теперь нужно уже добиваться наказания для его родителей. Мол, такого в Украине еще не было, поэтому нужно создать этот прецедент в Харькове.

По мнению Сапронова, это удастся. Однако вероятнее всего, будет лишь условное наказание, которого будет достаточно. "Другие мамы с папами начнут думать", – резюмировал предприниматель.

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