На окружной Харькова такси попало в ДТП: погибли 3 человека, травмировались дети

Вблизи поселка Пятихатки 12 января произошла авария на Окружной дороге Харькова. В автотехнике погибли люди.

Предварительно известно, что на трассе столкнулись 2 легковых автомобиля – Kia Optima и Toyota Camry. В салонах авто находилось 5 человек.

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ДТП на окружной Харькова

По словам директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, в ДТП погибли 3 взрослых. В одном из авто находилось 2 детей, которые получили травмы.



На окружной Харькова после столкновения авто с такси погибли 3 человека / Фото Суспільного

3-летних мальчика и девочку отправили в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова. У них диагностировали травмы средней степени тяжести.



Двоих детей с травмами доставили в больницу / Фото полиции Харькова

Известно, что в дорожно-транспортном происшествии погибла 30-летняя женщина, мать детей. Также – 34-летний водитель KIA и 31-летний водитель такси.

Авария с такси

В полиции Харьковской области объяснили, что происшествие произошло на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в такси, которое двигалось по своей полосе.



Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в такси / Фото полиции Харькова

Из видео, обнародовавших очевидцы происшествия, видно, что произошло лобовое столкновение KIA и такси "30-40". Местный телеграмм-канал "СТО Харьков" сообщил, что самый большой удар получил именно KIA.

В службе такси пока не предоставили информацию о ДТП возле Харькова. Однако известно, что в салоне такси вместе с водителем и матерью находились дети.

На окружной Харькова такси столкнулось с авто: смотрите видео