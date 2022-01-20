Отдых закончился комой: в "Харьковской Швейцарии" тяжело травмировалась женщина

На популярном горнолыжном комплексе в Харьковской области произошла трагедия. Одна из клиенток травмировалась во время отдыха и впала в кому.

Об этом сообщила родственница пострадавшей Татьяна Семенова в соцсетях. Инцидент произошел в воскресенье, 16 января.

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На отдыхе травмировалась женщина

По словам Татьяны Семеновой, ее сестра вместе с сыном уехала отдыхать в горнолыжный комплекс "Харьковская Швейцария". На тюбинговой трассе в нее на скорости врезался мужчина, который не мог затормозить.

Ее тюбинг вылетел с трассы и перевернулся. К посетительнице сразу подбежали люди и засвидетельствовали, что она была в сознании и искала сына.

Все вокруг начали кричать и требовать остановить катание, однако им в ответ прокричали, чтобы разбирались сами,

– заявила Татьяна Семенова.

Женщина добавила, что работники комплекса подошли к ним не скоро. В таком состоянии пострадавшую нельзя было лишний раз переносить, но ее пытались приподнять и посадить.

На место инцидента карета скорой ехала 2 часа. Объяснили это тем, что был выходной день и сумасшедшие пробки на дорогах.

Состояние пострадавшей

Посетительница комплекса получила тяжелые травмы в результате столкновения на тюбинговой трассе. Ее передали в руки медиков, диагностировавших черепно-мозговую травму.

В комментарии местному изданию Newsroom, ее сестра подчеркнула, что сейчас пострадавшая находится в коме. Ей сделали сложную операцию, но состояние остается тяжелым.

Несоблюдение техники безопасности

Родственница пострадавшей в ситуации обвиняет администрацию комплекса отдыха. Она подчеркнула, что трассу подготовили ненадлежаще и без соблюдения техники безопасности. Вокруг нет ограждающей сетки, а персонал не научили оказывать первую помощь и действовать в чрезвычайных ситуациях.

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Женщина собирается обратиться с заявлением в полицию, чтобы приостановить работу опасного комплекса. Сейчас разыскивают свидетелей происшествия.

Травмы в "Харьковской Швейцарии" происходят слишком часто. В нашем случае, мы будем бороться!

– резюмировала сестра пострадавшей.

Журналистке 24 канала пока не удалось получить комментарий представителей горнолыжного комплекса.

Текст публикации в фейсбуке:

Трагедия произошла в "Харьковской Швейцарии". Место трагедий вместо отдыха.

Трасса не подготовлена, техники безопасности нет, заградительные сетки отсутствуют, персонал не инструктирован, врача нет, медицинской помощи – ничего нет.

После того, как вылетел и опрокинулся тюбинг, к Наде подбежали люди, она говорила и искала сына. Окружающие стали кричать и требовать остановить катание, не пускать людей, но им прокричали в ответ, что пусть разбираются сами. И продолжили выдавать тюбинги.

С горы на неуправляемой скорости на тюбинге летел огромный мужчина, не в состоянии остановиться, он врезается в Надю. Этот удар был самым тяжелым.

Сотрудники пришли не скоро, Надю нельзя было дергать, после таких ударов необходимо максимально сохранить спокойствие. Ее же пытались посадить, приподнять, тащили волоком. Страшно вообразить все.

Врачи борются за Жизнь! Но нужно остановить трагедии! Травмы в "Харьковской Швейцарии" происходят слишком часто. В нашем случае мы будем бороться!

Прошу максимальной огласки, репоста, подключения компетентных органов, прокуратуры, представителей власти.