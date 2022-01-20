Про це повідомила родичка постраждалої Тетяна Семенова в соцмережах. Інцидент стався у неділю, 16 січня.

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На відпочинку травмувалася жінка

За словами Тетяни Семенової, її сестра разом із сином поїхала відпочивати на гірськолижний комплекс "Харківська Швейцарія". На тюбінговій трасі в неї на швидкості врізався чоловік, який не міг загальмувати.

Її тюбінг вилетів з траси та перевернувся. До відвідувачки одразу підбігли люди та засвідчили, що вона була при тямі й шукала сина.

Усі довкола почали кричати й вимагати зупинити катання, однак їм у відповідь прокричали, щоб розбиралися самі,

– заявила Тетяна Семенова.

Жінка додала, що працівники комплексу підійшли до них нескоро. У такому стані постраждалу не можна було зайвий раз переносити, але її намагалися підняти й посадити.

На місце трагедії карета швидкої їхала 2 години. Пояснили це тим, що був вихідний день та шалені затори на дорогах.

Стан постраждалої

Відвідувачка комплексу отримала важкі травми внаслідок зіткнення на тюбінговій трасі. Її передали в руки медиків, які діагностували черепно-мозкову травму.

У коментарі місцевому виданню Newsroom, її сестра наголосила, що зараз постраждала перебуває в комі. Їй зробили складну операцію, але стан залишається важким.

Недотримання техніки безпеки

Родичка постраждалої у ситуації звинувачує адміністрацію відпочинкового комплексу. Вона підкреслила, що трасу підготували неналежно і без дотримання техніки безпеки. Довкола немає огороджувальної сітки, а персонал не навчили надавати першу допомогу та діяти в надзвичайних ситуаціях.

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Жінка збирається звернутися зі заявою в поліцію, щоб зупинити роботу небезпечного комплексу. Наразі розшукують свідків події.

Травми на "Харківській Швейцарії" відбуваються надто часто. У нашому випадку, ми боротимемося!,

– резюмувала сестра постраждалої.

Журналістці 24 каналу наразі не вдалося отримати коментар представників гірськолижного комплексу.

Текст публікації у фейсбуці:

"Трагедія сталася на Харківській Швейцарії. Місце трагедій замість відпочинку.

Траса не підготовлена, техніки безпеки немає, загороджувальні сітки відсутні, персонал не інструктований, лікар немає, медична допомога – нічого немає.

Після того, як вилетів і перекинувся тюбінг, до Наді підбігли люди, вона говорила та шукала сина. Навколишні стали кричати і вимагати зупинити катання, не пускати людей, але в них прокричали у відповідь, хай знаються самі. І продовжили видавати тюбінги.

З гори на некерованій швидкості на тюбінгу летів величезний чоловік, не маючи змоги зупинитися, він урізається в Надю. Цей удар був найважчий.

Співробітники прийшли не скоро, Надю не можна було смикати, після таких ударів необхідно максимально зберегти спокій. Її ж намагалися посадити, підняти, тягли волоком. Страшно уявити все.

Лікарі виборюють Життя! Але Треба зупинити трагедії! Травми на Харківській Швейцарії відбуваються надто часто. У нашому випадку, ми боротимемося!

Прошу максимального розголосу, репостів, підключення компетентних органів, прокуратури, представників влади".