Под Харьковом подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению
Источник:Министерство обороны
Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа.
В Минобороны подчеркнули: у россиян отсутствуют подготовленные резервы. В целом оккупационные войска деморализованы.
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Также войска так называемых "республик" боевиков вернулись на оккупированные территории после того, как взяли определенные населенные пункты Луганщины.
Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоязычного населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев,
– объяснили в Минобороны.
Украинцы идут в контрнаступление против оккупантов / Фото Минобороны
Технику врага уничтожают / Фото Минобороны
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