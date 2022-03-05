Под Харьковом подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению

Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа.

В Минобороны подчеркнули: у россиян отсутствуют подготовленные резервы. В целом оккупационные войска деморализованы.

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Также войска так называемых "республик" боевиков вернулись на оккупированные территории после того, как взяли определенные населенные пункты Луганщины.

Вот такая у них консолидация. Россия начинает сокрушительную для себя войну из-за "геноцида" русскоязычного населения, а они вовремя бросают своих "освободителей" под наш праведный гнев,

– объяснили в Минобороны.

Украинцы идут в контрнаступление против оккупантов / Фото Минобороны

Технику врага уничтожают / Фото Минобороны

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