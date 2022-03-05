У Міноборони наголосили: у росіян відсутні підготовлені резерви. Загалом окупаційні війська деморалізовані.

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Війська так званих утворень Донбасу відійшли на окуповані території

Також війська так званих "республік" бойовиків повернулись на окуповані території після того, як взяли певні населені пункти Луганщини.

Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів,

– пояснили у Міноборони.

Українці йдуть у контрнаступ проти окупантів / Фото Міноборони

Техніку ворога знищують / Фото Міноборони

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