Погибли бабушка и ее маленькая внучка: под Харьковом произошел жуткий пожар

В Харьковском районе 20 января произошел жуткий пожар. В нем трагически погибли женщина и ее маленькая внучка.

Правоохранители уже начали расследовать это событие. Они открыли производство по статье о нарушении правил пожарной безопасности.

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Пожар тушили несколько часов

Погибшей женщине было 45 лет, а ее внучке только 9. Загорелся их частный дом в поселке. В ГСЧС Харьковщины сообщили, что спасателей туда вызвали в 11:14. Общая площадь возгорания в момент их прибытия составляла 100 квадратных метров.

Остановить распространение пламени удалось только в 11:57. А вот полностью взяли под контроль пожар только через 2 часа. После этого на месте заработали следователи полиции.

Дом, где погибла женщина с внучкой / Фото ГСЧС и Нацполиции

Помогал тушить сосед

Суспільне пишет, что к тушению присоединился и бывший сосед погибших Вадим Тюрне. Он рассказал, что огонь быстро распространялся и почти внезапно охватил все здание.

Шифер летел во все стороны. Горело сильно. Быстро, потому что, во-первых, дом из дерева, а во-вторых, новый материал, сейчас все пластиковое, разгорается очень быстро. Обшивка была вся пластиковая,

– описал трагедию Тюрне.

Впоследствии также прокомментировали произошедшее в Центре экстренной помощи Харьковщины. Там отметили, что предварительной причиной смерти женщины и девочки является отравление угарным газом.

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Похожее событие накануне

18 января произошел ужасный пожар и в Черниговской области. Там загорелся дом, в котором находились 4 человека, из которых трое были детьми.

К сожалению, никто из них не выжил. Впоследствии журналистам рассказали, что в результате возгорания погибли 48-летняя женщина и ее внуки – 4-летний мальчик и 5-летняя двойня.

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