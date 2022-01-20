На момент пожара 24-летней матери детей и их отца не было дома. Детали трагедии рассказали СМИ.

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На Черниговщине в пожаре погибли 4 человека: односельчане говорят, что детей в семье любили

Предварительно известно, что дети жили с бабушкой и дедушкой. Их 24-летняя мать работала в Киеве на автомойке. Она вспомнила, как несколько дней назад праздновали пятый день рождения двойняшек.

Трагедию обнаружил дедушка, который вернулся домой, когда крыша дымилась. Он выбил оконное стекло, и оттуда повалило пламя.

Мужчина убежден, что, возможно, могли бы избежать трагедии, если бы он вернулся домой раньше. Пожар, скорее всего, никто не заметил, потому что ближайшая соседка семьи – пожилая женщина – живет ориентировочно за 100 метров.

Односельчане рассказали, что:

детей в семье любили;

они были ухожены, хотя семья жила скромно;

семья стояла на учете в соцслужбе.

То, что бабушка не углядела за внуками, односельчане не допускают. Вероятно, говорят, все легли спать. Пожар тушили 4 пожарных машины и 16 пожарных.

Спасатели сообщили, что есть две версии трагедии:

нарушение эксплуатации печного отопления;

замыкание электричества.

В пожаре погибли дети и бабушка / Фото полиции и скриншот с видео

Кратко о трагедии на Черниговщине

18 января ориентировочно в 16:45 на Черниговщине произошел пожар в частном жилом доме. В результате трагедии погибли 4 четверо человек, из которых трое – дети.

Пожарных вызвали только в 18:35. Вероятно, к этому времени в пожаре уже погибли дети и бабушка.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, следить и проверять исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов.

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