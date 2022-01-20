На момент пожежі 24-річної матері дітей та їхнього батька не було вдома. Деталі трагедії розповіли ЗМІ.

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На Чернігівщині в пожежі загинуло 4 осіб: односельці кажуть, що дітей в родині любили

Попередньо відомо, що діти жили з бабусею та дідусем. Їхня 24-річна матір працювала у Києві на автомийці. Вона пригадала, що декілька днів тому святкували п'ятий день народження двійнят.

Трагедію виявив дідусь, який повернувся додому, коли з даху диміло. Він вибив шибку й звідти повалило полум'я.

Чоловік переконаний, що можливо зміг би уникнути трагедії, якби повернувся додому раніше. Пожежу найімовірніше ніхто не помітив тому, що найближча сусідка родини – літня жінка – живе орієнтовно за 100 метрів.

Односельці розповіли, що:

дітей у родині любили;

вони були доглянуті, хоча сім'я жила скромно;

родина стояла на обліку в соцслужбі.

Те, що бабуся не догледіла онуків, односельці не припускають. Імовірно, кажуть, усі лягли поспати. Пожежу гасили 4 пожежні машини та 16 пожежників.

Рятувальники повідомили, що є дві версії трагедії:

порушення експлуатації пічного опалення;

закорочення електрики.

У пожежі загинули діти та бабусі / Фото поліції та скриншот з відео

Коротко про трагедію на Чернігівщині

18 січня орієнтовно о 16:45 годині на Чернігівщині трапилася пожежа у приватному житловому будинку. Внаслідок трагедії загинули 4 четверо людей, з яких троє – діти.

Пожежників викликали тільки о 18:35. Ймовірно до цього часу в пожежі вже загинули діти та бабуся.

Рятувальники закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема слідкувати та перевіряти справність печей, газових, електричних і обігрівальних приладів.

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