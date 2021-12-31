"Просил прощения у камер", – сын погибшего в ДТП о 16-летнем водителе Николае Харьковском

Правоохранители передали в суд дело несовершеннолетнего водителя, который совершил смертельную аварию в Харькове. Сын погибшего не верит в извинения Николая Харьковского.

Артем Носов рассказал, что в день трагедии отец ездил по делам и возвращался домой. Он успел повидаться с родней и поиграть с внучкой.

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По словам сына, Игорь Носов всегда был спокойным водителем, ни разу не попадал в аварии. К нарушениям на дорогах относился с недовольством.

Неискренние извинения Харьковского

После ДТП 16-летний водитель не хотел сотрудничать со следствием. Его адвокат заявил, что парень не помнит подробностей ситуации.

В результате аварии, Николай Харьковский и двое его спутников попали в больницу. В тот же день он обратился в полицию по поводу якобы угона автомобиля.

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Впервые подозреваемый в смертельном ДТП заговорил аж в зале суда. Он извинился перед родственниками погибшего Игоря Носова.



Николай Харьковский извинился только в зале суда / Фото с сайта Суспільного

Сын умершего в искренность извинений не верит. Мужчина отметил, что видел видеозапись заседания и считает, что это было "для галочки".

Извинения во время суда Харьковский просил у камер, у нас он ничего не просил,

– подчеркнул Носов.

Обращение матери мажора

Он добавил, что в одном из интервью мать Николая Харьковского призвала родственников Игоря Носова связаться с ней. Однако в искренность ее намерений сын погибшего тоже не верит.

"Сейчас такое время, что человека или его номер найти несложно. Адвокаты или родители с нами не связывались", – подчеркнул Носов.

Подозреваемый в смертельном ДТП 16-летний Николай Харьковский не имеет водительских прав. Следствие установило, что именно он находился за рулем Infiniti во время столкновения с Chevrolet.

Сын погибшего отметил, что парня никто не научил как можно и нельзя поступать. Теперь Артем Носов рассчитывает, что суд назначит самое жесткое наказание для подростка – 8 лет в колонии.