Против родителей харьковского мажора на Infiniti открыли уголовное дело

Родителей 16-летнего Николая, который в Харькове вызвал смертельное ДТП, могут привлечь к ответственности. Против них уже открыли уголовное дело.

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Дело открыли по двум статьям. Об этом рассказал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

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Какие статьи открыли правоохранители

Допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих на это право;

Невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Первая статья предусматривает наказание от штрафа в размере 3 400 – 8 500 гривен до 5 лет тюрьмы. Вторая – ограничение или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Отметим, на расследовании роли родителей в преступлении настаивает сторона потерпевших.

У меня нет сомнений, что Николай понесет наказание. Но есть еще его родители. Уже становится очевидным, что основная тактика защиты семьи Николая будет направлена именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше,

– подчеркнул адвокат потерпевших Игорь Черняк.

Отметим, в момент ДТП Николай ехал на автомобиле, зарегистрированном на его мать, проживающую заграницей. СМИ утверждают, что семья – состоятельная, а подросток известен своим дерзким отношением к патрульным. В то же время отец подозреваемого убеждает, что не является состоятельным и нигде не работает.

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