Из больницы выписали 20-летнего парня, находившегося в Infiniti в момент аварии. Юноша находился на заднем сиденье автомобиля.

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Участника ДТП с Infiniti в Харькове выписали

Мишу 16 ноября выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако ему понадобится реабилитация,

– рассказала сестра потерпевшего.

Она добавила, что во время выписки родные парня узнали, что у него останавливалось сердце.

В ДТП молодой человек получил серьезные травмы. В больнице Михаил Баранов провел 21 день. По словам сестры, к ее брату и его другу приходили следователи, однако парни не помнят день аварии. Телефон Михаила пропал с места аварии, его до сих пор не нашли.

Смертельная авария в Харькове: что известно

В конце октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости врезался в Chevrolet. До этого он проигнорировал красный свет.

В результате столкновения погиб водитель Chevrolet. Пассажиры, которые были в автомобиле с несовершеннолетним, сильно пострадали. Сам же виновник аварии обошелся фактически царапинами.

Суд взял подозреваемого под стражу на 60 дней без права внесения залога. Подростку грозит до 8 лет тюрьмы.

Текст публикации из телеграма

Молодого человека, который на момент аварии находился на заднем сиденье Infiniti, выписали из больницы скорой помощи.

"Мишу вчера выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако его ждет еще реабилитация. Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", – рассказала сестра пострадавшего.

Семья хочет провести дополнительное обследование.

20-летний Михаил Баранов провел в больнице 21 день. По словам Марии, к ее брату и его другу приходили следователи, однако парни не помнят день аварии. Телефон Михаила пропал с места ДТП, его до сих пор не нашли.