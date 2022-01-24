Раздувают истерию, – глава управления СБУ о военной угрозе на Харьковщине

Политические партии нагнетают ситуацию в отношении Харьковской области. Речь идет о возможном военном нападении со стороны России.

Такое мнение озвучил во время совещания в Харьковской облгосадминистрации руководитель местного управления Службы безопасности Украины Роман Дудин. Он убежден, что силовики смогут отразить любую угрозу.

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Паника в информационном пространстве

Глава управления СБУ заявил, что правоохранители Харьковщины готовы ко всем возможным сценариям. Всего силовики проработали более 10 возможных вариантов развития событий.

Отдельные политические партии, ячейки и движения на территории Харьковского региона раздувают истерию о возможной потенциальной военной угрозе,

– подчеркнул Дудин.

Руководитель Харьковского УСБУ отметил, что в области состоялось 134 учения с отработкой всех сценариев. По его словам, правоохранители готовы ко всему, даже к выходу людей с оружием на улицы города.

В то же время Дудин не указал, каким именно партиям выгодно нагнетать ситуацию и разгонять панику среди жителей Харьковщины.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Возможная оккупация Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский на днях дал интервью американскому изданию The Washington Post. Он предположил, что Россия может открыто отправить свои войска для оккупации украинских городов.

По словам Зеленского, началом полномасштабной войны может стать захват крупных городов под предлогом "защиты русскоязычного населения". В частности, оккупация Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на заявление президента. Он заявил, что город захватить не дадут.

Харьковский городской голова подчеркнул, что власть имеет четкий план действий. Поэтому заверил, что в городе все будет спокойно.

Вероятное нападение России: что известно

О стягивании российских войск к границам Украины стало известно еще осенью 2021 года.

Американская разведка предупредила о возможном повторении сценария 2014 года, впоследствии эту информацию подтвердили и украинские военные.

В Госдепе США предположили, что нападение может произойти с территории Беларуси.

В то же время западные партнеры Украины угрожают Кремлю очередными санкциями в случае нападения. Байден отметил экономическую катастрофу для России.

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