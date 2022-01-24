Таку думку озвучив під час наради у Харківській облдержадміністрації керівник місцевого управління Служби безпеки України Роман Дудін. Він переконаний, що силовики зможуть відбити будь-яку загрозу.

До теми Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків

Паніка в інформаційному просторі

Очільник управління СБУ заявив, що правоохоронці Харківщини готові до всіх можливих сценаріїв. Загалом силовики пропрацювали понад 10 можливих варіантів розвитку подій.

Окремі політичні партії, осередки та рухи на території Харківського регіону роздмухують істерію щодо можливої потенційної військової загрози,

– наголосив Дудін.

Керівник Харківського УСБУ зауважив, що в області відбулося 134 навчання з відпрацюванням усіх сценаріїв. За його словами, правоохоронці готові до всього, навіть до виходу людей зі зброєю на вулиці міста.

Водночас Дудін не вказав, яким саме партіям вигідно нагнітати ситуацію та розганяти паніку серед жителів Харківщини.

Нарада у Харківській ОДА щодо загрози з боку Росії: дивіться відео

Можлива окупація Харкова

Президент України Володимир Зеленський днями дав інтерв’ю американському виданню The Washington Post. Він припустив, що Росія може відкрито відправити свої війська для окупації українських міст.

За словами Зеленського, початком повномасштабної війни може стати захоплення великих міст під приводом "захисту російськомовного населення". Зокрема, окупація Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на заяву президента. Він заявив, що місто захопити не дадуть.

Харківський міський голова підкреслив, що влада має чіткий план дій. Відтак запевнив, що в місті все буде спокійно.

Ймовірний напад Росії: що відомо

Про стягування російських військ до кордонів України стало відомо ще восени 2021 року.

Американська розвідка попередила про можливе повторення сценарію 2014 року, згодом цю інформацію підтвердили й українські військові.

У Держдепі США припустили, що напад може відбутися з території Білорусі.

Водночас західні партнери України погрожують Кремлю черговими санкціями у разі нападу. Байден наголосив на економічній катастрофі для Росії.

Зеленський закликав українців не панікувати: дивіться відео