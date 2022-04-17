В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки на Харьковщине

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины провели несколько успешных операций. Они оттеснили россиян еще дальше от областного центра.

Об этом 17 апреля сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что результатом контрнаступления украинских защитников стало освобождение Базалиевки, Лебяжьего и части Кутузовки.

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"Возле села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток", – добавил Синегубов.

Освобожденные территории / Карта Суспільного

Харьков под надежной охраной

По словам главы ОВА, украинским воинам удается не подпускать захватчиков в Харьков. Он рассказал, что на днях 81 отдельная аэромобильная бригада уничтожила 5 российских танков и 10 бронированных машин. Синегубов подчеркнул, что примерно сотня оккупантов не сможет никогда никого атаковать.

Все попытки врага захватить Харьков были и будут напрасны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов,

– сказал Синегубов.

Обратите внимание – очередной обстрел Харькова: смотрите видео