Родился малыш: Харьковский зоопарк пополнился верблюжонком - милые фото

В семье харьковских верблюдов появилось пополнение. В Харьковском зоопарке родился верблюжонок.

Известно, что потомство появилось на свет в январе. Малыш родился в семье самки Наташи и самца Саши.

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Верблюжонок родился в Харькове

По словам работников зоопарка, роды прошли легко и быстро. Верблюжонок вполне здоров.

Появление потомства стало особенным событием в Харькове. Обычно верблюды рожают в весенние месяцы.

Верблюжонок родился здоровым / Фото Харьковского горсовета

Известно, что верблюдов Наташу и Сашу привезли в Харьковский зоопарк из Астрахани. Они живут там уже десять лет.

Как будут ухаживать за малышом

Верблюжонок хорошо чувствует себя, несмотря на низкие температуры. Сейчас он все время проводит с матерью на свежем воздухе.

Животное чувствует себя хорошо и находится с мамой / Фото Харьковского горсовета

В ближайшие полгода – год верблюдиха будет кормить своего детеныша молоком. Когда малышу исполнится 2 месяца, ему также будут постепенно добавлять в рацион разнообразные корма.

Через 2 месяца верблюжонка будут подкармливать кормами / Фото Харьковского горсовета

Животное ест траву, сено, отруби, морковь и свеклу. Маленький верблюд активно набирается сил. Сейчас у него еще нет полноценных холмов на спине, но со временем их можно будет увидеть.

Новые правила в зоопарке

По случаю Дня города 23 августа в Харькове после продолжительной реконструкции открыли зоопарк. Однако теперь посетители должны соблюдать ряд правил.

По словам директора Харьковского зоопарка Алексея Григорьева, вход будет проходить по предварительной регистрации. Посетители должны внести свои личные данные, выбрать экскурсию, дату и время.

Зоопарк в Харькове существенно изменили / Фото с сайта Харьковского горсовета

Для жителей Харькова посещение зооуголка в городе бесплатное. Главное правило – не опаздывать, а на входе показать мобильный телефон с информацией о регистрации.

Реконструкция в Харьковском зоосаде продолжалась с 2016 года. Посетителям предлагают опробовать "Тропу тигра" или "Африканскую саванну".

В заведении поселились японские макаки, ​​пятнистые олени, филина, каролинские утки и утки-мандаринки, волки и рыси и многие другие экзотические животные.

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