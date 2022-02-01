Відомо, що потомство з'явилося на світ у січні. Малюк народився у родині самки Наташі та самця Сашка.

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Верблюденя народилося в Харкові

За словами працівників зоопарку, пологи пройшли легко та швидко. Верблюденя є цілком здоровим.

Поява потомства стала особливою подією в Харкові. Зазвичай, верблюди народжують у весняні місяці.



Верблюденя народилося здоровим / Фото Харківської міськради

Відомо, що верблюдів Наташу й Сашка привезли до Харківського зоопарку з Астрахані. Вони живуть там вже 10 років.

Як доглядатимуть малюка

Верблюденя добре почувається, попри низькі температури. Зараз він увесь час проводить з мамою на свіжому повітрі.



Тваринка почувається добре та перебуває з мамою / Фото Харківської міськради

Найближчі півроку – рік верблюдиха годуватиме своє дитинча молоком. Коли малюку виповниться 2 місяці, йому також поступово додаватимуть в раціон різноманітні корми.



За 2 місяці верблюденя підгодовуватимуть кормами / Фото Харківської міськради

Тваринка їсть траву, сіно, висівки, моркву і буряк. Маленький верблюд активно набирається сил. Зараз у нього ще немає повноцінних горбів на спині, але з часом їх уже можна буде побачити.

Нові правила в зоопарку

Із нагоди Дня міста 23 серпня у Харкові після тривалої реконструкції відчинили зоопарк. Однак тепер відвідувачі мають дотримуватися низки правил.

За словами директора Харківського зоопарку Олексія Григор'єва, вхід відбуватиметься за попередньою реєстрацією. Відвідувачі повинні внести свої особові дані, вибрати екскурсію, дату і час.



Зоопарк у Харкові суттєво змінили / Фото з сайту Харківської міськради

Для жителів Харкова відвідини зоокутка в місті безкоштовні. Головне правило - не запізнюватися, а на вході показати мобільний телефон з інформацією про реєстрацію.

Реконструкція в Харківському зоосаду тривала з 2016 року. Відвідувачам пропонують випробувати "Стежку тигра" або "Африканську савану".

У закладі поселились японські макаки, плямисті олені, пугачі, каролінські качки й качки-мандаринки, вовки і рисі та багато інших екзотичних тварин.

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