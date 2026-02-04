Вторую ночь подряд Россия бьет по Харькову кассетными снарядами: какие последствия страшных ударов
- Россия продолжает атаковать Харьков и пригород ракетами и беспилотниками, вторую ночь подряд била кассетными снарядами.
- Были попадания по инфраструктуре и частному сектору, повреждения зданий уже начали устранять.
Ночью 4 февраля Россия снова атаковала Харьков и пригород ракетами и беспилотниками. Враг нанес удары по инфраструктурным объектам и по частному сектору. Есть повреждения зданий.
Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что, по данным правоохранителей, одна кассета не разорвалась. Саперам пришлось разминировать ее, чтобы люди могли вернуться в свои дома.
"У нас ночью били и по городу, и по пригороду ракетами и беспилотниками. Сначала удары в половине первого ночи, потом около двух ночи. Это Салтовский район. Били из "Торнадо-С", из РСЗО. Вторую ночь подряд бьют, используя именно кассетные снаряды", – сказала она.
Впоследствии были удары по другому району Харькова. Для атаки враг использовал беспилотники "Молнии". Оккупанты пытались бить по инфраструктуре.
К счастью, нет людей, которые серьезно пострадали. Однако есть повреждения объектов инфраструктуры и частных домов. Еще ночью все начали ремонтировать и ликвидировать последствия.
Россия атакует Харьков: последние новости
В ночь на 3 февраля россияне атаковали Харьков. Одна из ведущих ТЭЦ Харькова значительно повреждена. В горсовете заявили, что восстановить работу этой ТЭЦ в нынешних условиях невозможно.
Днем 3 февраля в Харькове был прилет российского БПЛА по многоэтажке. Беспилотник попал по району плотной жилой застройки Салтовского района. Вспыхнули квартиры со 2 по 5 этажи. В результате вражеского удара пострадали 7 человек.
Ночью 4 февраля ракетный удар пришелся на жилые дома. Враг нанес два ракетных удара. Один был в ближайшем пригороде, другой – в Салтовском районе. Также там было попадание БПЛА. К счастью, без пострадавших. Также дрон ударил по объекту инфраструктуры в Киевском районе, без пострадавших.