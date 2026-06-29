Россия ударила КАБами по Харькову: погиб человек, есть многочисленные повреждения

Днём 29 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Последствия ударов фиксируются в Холодногорском районе города.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

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Каковы последствия ударов российского террора?

По данным местных властей, в результате российских ударов один человек погиб, ещё семеро пострадали. Среди них есть и те, кто находится в тяжёлом состоянии.

Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о пусках российских КАБов на область. Один из них ударил по Холодногорскому району Харькова.

Из-за атаки повреждено трамвай, электрическую сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и близлежащие дома. На месте удара работают спасатели, медики и полиция.

Менее чем через час враг нанес повторный удар по тому же району. КАБ не сдетонировал, потому на месте прилета работают взрывотехники.