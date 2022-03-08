Россия высадила десантно-штурмовую группу в Харьковской области: большую часть уничтожили

В Волчанском районе Харьковщины россияне высадили свою десантно-штурмовую группу. 120 человек планировали отправиться в областной центр, однако им помешали сделать это ВСУ.

Враг на 3 вертолетах высадил десантно-штурмовую группу из 120 человек. Однако планам оккупантов помешали подразделения теробороны и сухопутные войска ВСУ.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Украинцы уничтожили большую часть десантников

Украинские защитники уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные сбежали на территорию Белгородской области России.

Харьков полностью контролируется украинскими военными

Как рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов, сухопутная часть Харькова полностью контролируется ВСУ. В городе нет вражеских войск и разведывательно-диверсионных групп. С отдельными диверсантами быстро расправляются.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!