Россияне терроризируют Харьков: есть попадания в нескольких районах города

Россияне продолжают атаковать Харьков и область с помощью ударных беспилотников. К сожалению, в городе фиксируют попадания после вражеского обстрела.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Где произошли попадания в Харькове?

Воздушную тревогу для Харьковского района объявили ориентировочно в 17:28. В Воздушных силах сообщали о фиксации группы БпЛА на севере региона. Впоследствии там уточнили о движении вражеских дронов в направлении областного центра.

Около 17:46 мэр сообщил о попадании вражеского дрона в Слободском районе. По его словам, местные власти уточняют последствия атаки на этой локации. На тот момент он заметил о фиксации еще группы БпЛА над Харьковом.

В 17:49 корреспонденты Суспильного сообщили о повторных взрывах в городе. Игорь Терехов уточнил, что на этот раз произошло попадание в 4-этажное здание в Киевском районе. По его данным, на месте удара возникло возгорание.

Позже он сообщил о еще одном взрыве, который произошел в Основянском районе. Никакой информации о последствиях российского обстрела на этой локации по состоянию на момент публикации не указывают. Очевидно, все детали обнародуют позже.

Что известно о предыдущей атаке на город?

Ночью противник массированно атаковал Харьков и регион. В областном центре зафиксировали 11 попаданий и пожары в Шевченковском и Холодногорском районах. Вспыхнули два десятка автомобилей и кровля дома.

Там пострадали 15 человек, среди них были дети. Также враг ударил по Чугуеву, использовав для этого ракеты. Повреждены гражданские авто, многоквартирные и частные дома. Погибло 3 человека, в частности, 22-летняя беременная женщина.