Россияне ударили по Харькову: есть пострадавший

Днем 9 марта стало известно о новом ударе по Харькову. Подробностей пока не так много.

Об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Тревогу в области и городе объявили в 12:39.

Что известно об ударе по Харькову сегодня?

По словам Терехова, детали еще выясняют.

Зафиксирован удар вражеского дрона по Новобаварскому району. Есть информация об одном пострадавшем,

– написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеский удар и отметил: повреждено нежилое помещение. При этом он указал, что информации о пострадавших нет.

Воздушные силы информировали, что на Харьковщине есть вражеские дроны. Однако не уточняли их тип.

Мониторинговые каналы писали, что в области есть "Шахеды", "Молнии" и "Ланцеты". Но также не детализировали, чем именно россияне могли нанести удар.

Сколько людей погибло в Харькове во время предыдущей атаки?