Россияне ударили по Харькову: есть пострадавший
- Россияне нанесли удар дроном по Новобаварскому району Харькова.
- Согласно данным Игоря Терехова, есть один пострадавший.
Днем 9 марта стало известно о новом ударе по Харькову. Подробностей пока не так много.
Об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Тревогу в области и городе объявили в 12:39.
Смотрите также Атака "Шахедами" продолжается, также была ракетная опасность: для каких областей Украины угроза
Что известно об ударе по Харькову сегодня?
По словам Терехова, детали еще выясняют.
Зафиксирован удар вражеского дрона по Новобаварскому району. Есть информация об одном пострадавшем,
– написал он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вражеский удар и отметил: повреждено нежилое помещение. При этом он указал, что информации о пострадавших нет.
Воздушные силы информировали, что на Харьковщине есть вражеские дроны. Однако не уточняли их тип.
Мониторинговые каналы писали, что в области есть "Шахеды", "Молнии" и "Ланцеты". Но также не детализировали, чем именно россияне могли нанести удар.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Сколько людей погибло в Харькове во время предыдущей атаки?
Аварийно-спасательные работы уже завершены. Судя по всему, погибших 11, ведь под обломками найдены тела и фрагменты тел.
К сожалению, среди погибших двое детей – 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.
Враг ударил по пятиэтажке 7 марта ракетой "Изделие-30". Россияне прицельно атаковали и спасателей во время работ.
Украинские военные уже отомстили оккупантам за удар по Харькову.