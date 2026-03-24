Прямое попадание: на Харьковщине FPV-дрон попал в вагон электропоезда и убил пассажира

Во время массированного обстрела Украины 24 марта российский дрон ударил по электропоезду в Харьковской области. В результате атаки погиб человек, есть и пострадавшие.

О трагических последствиях атаки сообщили в местной прокуратуре.

Что известно об ударе по поезду на Харьковщине?

Атака произошла около 5:20, тогда произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в электропоезд сообщением Слатино – Харьков.

Вагон поезда, ставший мишенью россиян, в тот момент находился на станции Слатино.

На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс,

– отметили в прокуратуре.

Там добавили, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. В то же время началось досудебное расследование дела, которое квалифицируют как военное преступление, повлекшее гибель человека.

К слову, оккупанты в последнее время существенно усилили обстрелы объектов железнодорожной инфраструктуры. Удары все чаще приходятся и на поезда. В частности, 14 марта дрон "Герань-2" ударил по пригородному пассажирскому поезду в Сумской области, вызвав пожар.

Мониторинговые ресурсы также писали о возможных угрозах атак на железнодорожные вокзалы в Киеве и Львове. Эту информацию прокомментировали в Укрзализныце. Отметим и то, что компания изменила правила курсирования поездов во время воздушных тревог, поэтому в случае угроз обстрела не исключается эвакуация пассажиров из поездов.

