Сбил школьников на переходе в Харькове: водителю предъявили обвинение

Водителю Toyota, который наехал на двух подростков на переходе в Харькове, предъявили обвинение. Дело находится на рассмотрении в суде.

В Дзержинский райсуд Харькова передали обвинительный акт в отношении водителя-нарушителя. 11 ноября днем мужчина сбил двух подростков.

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По версии следствия, мужчина управлял Toyota Land Cruiser в состоянии наркоопьянения. Он нарушил правила дорожного движения и на скорости пролетел на красный свет.

В этот момент на светофоре переходили дорогу пешеходы. Водитель авто наехал на двух харьковских подростков на проспекте Науки.

Дети переходили дорогу на светофоре, когда в них врезалось авто / Фото прокуратуры Харьковщины

Водитель протащил 13-летних мальчика и девочку на капоте через перекресток. Дети получили травмы и были госпитализированы.

Наказание для водителя

То, что водитель управлял авто "под наркотиками", подтвердила медицинская экспертиза. Момент дтп в Харькове также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Несколько месяцев следователи собирали доказательства по делу. В январе 2022 года все материалы передали в суд.

Журналисты сообщили, что горе-водителя ранее привлекали к ответственности. В мае 2021 года ему дали 3 года заключения с испытательным сроком на год за кражу.

Если вину водителя докажут, ему грозит до 3 лет заключения. У него могут забрать водительские права на 5 лет.

Ранее суд отпустил обвиняемого из-под стражи домой. Ему назначили круглосуточный домашний арест, поскольку статью переквалифицировали.

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